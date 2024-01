Biglietti Napoli-Barcellona | c’è il comunicato del club | prezzi e fasi di vendita

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ufficiali le news in merito alladeidi. Ilufficiale da parte degli azzurri. Tra sconfitte, marasma generale e ritiro punitivo, in casavi è ancora un fattore per la quale fare il tifo nonché sperare. Trattasi deli ottavi di finale di Champions League 23/24, che vedranno gli azzurri contrapposti alin un ostico scontro. Un doppio confronto che i partenopei cominceranno dunque fra le mura casalinghe a causa del secondo posto ottenuto nel girone, e che vedranno giungere i blaugrana al Maradona il 21 febbraio 2024 alle ore 21. A circa un mese dalla sfida, però, ecco apparire online le prime news inerenti alladeiper ...

vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno per la sfida Napoli-Salernitana , in programma il 13 gennaio prossimo presso lo ... (2anews)

La SSC Napoli ha ufficializzato il via alla vendita libera dei biglietti per la sfida di campionato contro la Salernitana. Napoli e ... (forzazzurri)

Infoe abbonamenti: [email protected] cell. 333.4984128 - 393.3314628 L'incasso ... Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma,, Palermo e molte altre. www.ettorepagano.com ...... Teatro Verdi 20 aprile - Milano, Teatro Arcimboldi NUOVA DATA 23 aprile -, Teatro Augusteo 26 aprile - Bologna, Europauditorium SOLD OUT 29 aprile - Bari, Teatro Petruzzelli I: ...NAPOLI - SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di Giovedì 11 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Napoli – Barcellona, che s ...SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di Giovedì 11 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per l’andata degli Ottavi di Finale ...