Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2024 | programma | orari e copertura tv

(Di martedì 9 gennaio 2024) Quando e come seguire ladeldi, appuntamento valevole per la quinta tappa del massimo circuito di. Le gare sono insulla pista tedesca da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio. La località teutonica sarà teatro delle due staffette, delle due sprint e dei due inseguimenti. Per l’Italia sarà ai nastri di partenza anche Lisa Vittozzi, quarta nella classifica generale con 456 punti. Insieme a lei anche Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara e Beatrice Trabucchi. Al maschile, invece, spazio per Elia Zeni, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer fra gli uomini.DEL2023/: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE Ancora assente ...

Chiuso l'appuntamento di Oberhof, ladel Mondo disi sposta a Ruhpolding , con l'Italia che gareggia con Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara, Beatrice Trabucchi in campo ...Dorothea Wierer continua la preparazione sulle nevi di casa che ha come obiettivo quello di presentarsi competitiva per l'appuntamento didel mondo ad Anterselva in programma dal 18 al 21 gennaio. Senza la campionessa delle Fiamme Gialle, il gruppo che gareggerà sulla pista di Ruhpolding con Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, ...Anche il quinto appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon non vedrà protagonista la fuoriclasse altoatesina, che punta al rientro ad Anterselva dopo l'ennesimo ...Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Dorothea Wierer continua la preparazione sulle nevi di casa che ha come obiettivo quello di presentarsi competitiva per l’appuntamento di Coppa del mondo ad Anterselva in ...