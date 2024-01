Biathlon | Coppa del Mondo Ruhpolding 2024 Al maschile l’Italia non sale sul podio da 19 anni!

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Gennaio è il mese delle “Classiche monumento” delladeldi. La prima è rappresentata dalla “bolgia” di. Si resta in Germania, dunque, ma ci si trasferisce da una regione prettamente teutonica (Turingia) a una decisamente più gioviale, ovvero la Baviera. Non per caso, questa è “La tappa”, con l’articolo determinativo, per chi volesse vivere appieno l’esperienza di seguire il massimo circuito in loco. L’affluenza di pubblico è la più alta in assoluto e gli spettatori arrivano da ogni parte d’Europa. La festa, a Ruapading (questo il vero nome del borgo in dialetto bavarese), è assicurata. Si è detto “Classica monumento” perchèin campoha ospitato 94 gare individuali di primo livello (24 venti km, 41 sprint, 17 inseguimenti, 12 mass ...