Biasin | «Nasca? Fosse manovrato no rigore contro l’Inter! Un fastidio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024)segnala l’ovvio – ma che evidentemente tanto ovvio non è – ossia chenon ha volutamente favorito l’Inter, altrimenti non avrebbe assegnato ilal Verona al 96?. Nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista è apparso piuttosto alterato per queste illazioni. LA DISCUSSIONE – Fabriziocommenta le parole di ieri di Giuseppe Marotta: «Come mi sento? Leprotto, più che lepre. Se hai sette-otto punti di vantaggio ti senti una bella lepre, invece con due punti di vantaggio ti senti appena appena in fuga. Se poi fra due settimane ci sarà in testa la Juventus diventerà lepre la Juventus. Posso dire una cosa sul povero Luigi? Ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, ma un conto è sbagliare e un conto è farlo volutamente. Ma secondo voi, se...