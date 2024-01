Bianchini UniSr | ' terapia cancro seno metastatico Her2 low ottima notizia per pazienti'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - "Per le donne con tumorealla mammella abbiamo a disposizione tantissime terapie. Trastuzumab deruxtecan è una nuova opzione per un sottogruppo diche non hanno un'alta espressione di, quindi tumori nonpositivi, per le quali abbiamo u