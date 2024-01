Bianchini UniSr | ' terapia cancro seno metastatico Her2 low ottima notizia per pazienti'

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - "Per le donne con tumorealla mammella abbiamo a disposizione tantissime terapie. Trastuzumab deruxtecan è una nuova opzione per un sottogruppo diche non hanno un'alta espressione di, quindi tumori nonpositivi, per le quali abbiamo un farmaco che ha dimostrato di aumentare in modo clinicamente e statisticamente significativo la sopravvivenza di queste donne. Inoltre, questo è stato fatto senza un impatto negativo sulla qualità di vita, anzi molti parametri sono migliorati". Così Giampaolo, professore associato e responsabile del Gruppo mammella dell'Irccs ospedale San Raffaele, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nel corso di un evento, oggi a Milano, su diagnosi precoce e terapie mirate del...