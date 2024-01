Bersani | “La pistola di Pozzolo? Destre subiscono la fascinazione delle armi come prolungamento della virilità” Gruber | “Era un pistolino…”

(Di martedì 9 gennaio 2024) “Caso? Io non mi stupisco, perché lenel mondo, e non solo in Italia,la. Avranno qualche problema. Si facciano vedere, si curino, perché a loro piace questa cosa: se non smaneggiano una, si sentono poi in difficoltà“. Così a Otto e mezzo (La7) Pier Luigicommenta il caso del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele, su cui la conduttrice Lilliosserva ironicamente: “Tra l’altro, era unamolto piccola. Un pistolino”.poi risponde alla giornalista sulla vicenda di ...

Intervenendo ad "Otto e mezzo" su La7, Pierluigi Bersani non si lascia scappare l'occasione per ironizzare sul caso Pozzolo: "Per le destre pistole come prolungamento della virilità, avranno qualche p ..."
Pier Luigi Bersani, ospite nella trasmissione di Lilli Gruber Otto e Mezzo, risponde alla domanda della giornalista che chiede se chi sta intorno a Giorgia Meloni sia una classe dirigente scelta da ...