Berrettini resta a terra | l’annuncio social scatena il panico

Leggi su ilveggente

(Di martedì 9 gennaio 2024), la notizia circolata nelle scorse ore ha fatto cadere i tifosi del romano nello sconforto: sembra impossibile. C’è chi il tennis lo segue solo di tanto in tanto, non fosse altro per parteggiare un po’ per gli azzurri. E poi c’è chi, invece, quando la carovana si sposta dall’altra parte del mondo, cambia i propri ritmi e le proprie abitudini pur di sostenere i propri beniamini anche ad orari impensabili.(LaPresse) – ilveggente.itSolo gli appassionati, quelli degni di questo nome, lo farebbero. E solo loro, bene informati sui fatti che riguardano il tour, si saranno immediatamente resi conto che qualcosa non andava, in queldivenuto subito virale suinetwork. Cinque persone lo hanno addirittura retwittato sulla piattaforma X, del tutto ignare del fatto che i conti non tornassero e ...