Berrettini | il ritorno che spiazza tutti | Sfida a Jannik Sinner

(Di martedì 9 gennaio 2024) Un rientro a sorpresa e la possibile, amico e rivale. Matteoe fa felici gli appassionati di tennis italiani. Il 2024 del tennista romano classe 1996 inizierà al Kooyong Classic. Sono gli stessi organizzatori dell'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio ad annunciarlo sui propri canali social. Il torneo, che ha cambiato format molte volte, non ha un vero e proprio tabellone. Diventano così due gli italiani in campo nell'impianto che ha ospitato l'Australian Open nel 1987. Tra gli invitati c'è ancheche giocherà il primo match della prima giornata, stanotte all'una ora italiana, contro l'australiano Marc Polmans. Qualche giorno fa, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1, l'ex tennista azzurro ...

Messa in archivio l’euforia per la storica vittoria dell’Italia in Coppa Davis, si può ufficialmente fare il bilancio del 2023 del Tennis . Una ... (oasport)

Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - “Con il ritorno di Berrettini non c'è n'è più per nessuno. Abbiamo una squadra che partirà in Coppa Davis come quella ... (liberoquotidiano)

Kooynong, non solo Sinner: si è iscritto anche. Stanotte, come detto, riflettori puntati sulin campo di Sinner, 46 giorni dopo il trionfo di Malaga. Il match con Polmans verrà ...L'attesoin campo di Sinner, che avevamo lasciato come il grande protagonista della vittoria dell'Italia in Davis a fine novembre, è previsto mercoledì 10 alle ore 11 locali (all'una di notte ...Il tempo è scaduto e ogni giorno che passa dal ritorno dell’azienda in mani statali aumenta i rischi di attraversare il confine del non ritorno e della chiusura delle produzioni”.Vittorie per i due azzurri presenti nel tabellone dell'ultimo torneo che precede gli Australian Open. Stanotte debutta Sinner: a sorpresa al Kooyong c'è anche Berrettini ...