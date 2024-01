Beppe Castagna | che nella strage di Erba ha perso sorella | madre e nipote | «Non andremo in aula | facciano altri lo show | la verità resta quella»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Uno dei fratelli di Raffaelladopo l’istanza di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi: «Come fanno a smontare la testimonianza di Frigerio? Era un testimone oculare. Noi abbiamo già sofferto abbastanza e certo non rivivremo tutto di nuovo».

'Per noi la verità giudiziaria già è stata già scritta', commenta a LaPresseche nella strage perse la madre Paola Galli, la sorella Raffaella e il nipotino di due anni Youssef Marzouk.Non abbiamo - dice a LaPresse- il minimo dubbio che siano colpevoli. Non parteciperemo come parte civile se si dovesse rifare un nuovo processo, per noi la verità giudiziaria già è ...compiuta nell’appartamento di una corte ristrutturata nel centro della cittadina furono uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la ...Se dovessero rifare questo processo altre tre, quattro, cinque, sei, sette volte, ci sarebbe lo stesso risultato comunque", ha detto Beppe Castagna, che nella strage ha perso la sorella, la madre e il ...