Belèn Rodriguez su Chi parla del tradimento | confessioni e riflessioni della showgirl

(Di martedì 9 gennaio 2024) BELEN IN ESCLUSIVA SU CHI: «SONO STATA TRADITA, MA ODIO IL GOSSIP, VORREI CHE CI FOSSE PIÙ UMANITÀ». «LA MIA STORIA SIMILE A ILARY» Sul numero di Chi in edicola questa settimana Belensi confessa.del periodo che ha vissuto e dei tradimenti che sostiene di aver scoperto dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. «Le relazioni passate mi hanno lasciato l’amaro in bocca, la consapevolezza di non essere stata apprezzata per come sono, ma per quello che rappresentavo. Sono andata a fondo, ho capito che la mia storia d’amore era finita anni fa (…) Non ho scelto io di sapere, succede sempre quando finisce una relazione. Quando ti lasci i nodi vengono al pettine e tutti cominciano a dirti: “Lo sapevo”. E io rispondo: “Ma perché non me l’avete detto prima?”. È un meccanismo che si ripete, arrivano tutti a dirti cose che non sapevi e ti ...