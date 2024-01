Belen Rodriguez smette di seguire Alessia Marcuzzi | ”Alessia ha voluto De Martino come inviato a L’Isola | già si frequentavano all’epoca”

... se non la foto postata via social nelle passate ore dallo stesso ex marito di. Tapiro di Striscia la Notizia a Stefano De Martino Non è chiaro, dunque, se assisteremo questa sera, ...Dopo mesi di silenzio,racconta il momento più buio vissuto recentemente. 'La sofferenza mi stava divorando - spiega la showgirl tornando sulla fine della relazione con Stefano De Martino - . Ho commesso ...Belén Rodríguez, in Argentina con i figli e il fidanzato, racconta della sua depressione e come vive l'avvicinamento ai 40 anni in un paese maschilista.Belen rompe il silenzio sul periodo buio che ha vissuto nelle battute finali del rapporto e dopo la rottura con Stefano De Martino. La depressione da cui la showgirl argentina è uscita dopo ...