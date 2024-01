Belen Rodriguez | Ero alla frutta | adesso mi voglio bene

torna sulla malattia e racconta come si è rialzata dopo la clinica. Ecco cosa le è successo e che problemi ha avutoha voltato pagina. Dalla sua terra natale circondata dall'affetto della sua famiglia è bella, spensierata e felice. Ripensando alle difficoltà attraversate alcuni mesi fa scrive: 'Sono ...Il viaggio died Elio in Argentina continua e sembra che i due siano sempre più vicini. Appare una storia sul profilo diche lascia tutti senza parole. Elio e- Spetteguless.it, nonostante i padri dei suoi figli non fossero d'accordo , ha deciso di fare le valigie e partire insieme a Santiago ...Un nuovo anno all’insegna dell’amore e della felicità si apre per Belen Rodriguez che dalla vacanza in Argentina non smette di mandare messaggi ai follower. Rispondendo a una fan torna a parlare della ..."Anche quattro vip" tra le presunte amanti del conduttore napoletano: a fare i nomi e leggere le chat è l'investigatore in una diretta Instagram.