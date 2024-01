“Beccato con Emma Marrone” Stefano De Martino e Belen Rodriguez | l’indiscrezione clamorosa

Né si tratta di incoronare personaggi come vincenti a prescinderela tigna di chi non li ha ... Perciò che l'opera di Garrone non abbianeanche un riconoscimento ai redivivi Golden Globe Usa ...Nello scorso mese di ottobre, come ricorderanno i bene informati, aveva colpito di propositola ... Per via di quel comportamento, decisamente antisportivo e poco ortodosso, si erauna ...Denunciato per furto aggravato un 18enne, segnalato anche perché in possesso di stupefacenti. Il giovane, insieme a due complici, ha utilizzato un'auto intestata a un famigliare ...Continuano incessanti i servizi straordinari, disposti dal Questore della provincia Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, mirati al controllo di quei soggetti ...