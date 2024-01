Beatrice Venezi | perché la direttrice d’orchestra viene contestata in ogni teatro

Leggi su dilei

(Di martedì 9 gennaio 2024) La musica classica non è roba da soli uomini. Ce lo ha dimostrato chiaramente, maestro arrivata da Lucca, tra le pochissime donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale. Il tutto, senza mai rinunciare a tacchi e messa in piega,che le brave non possano essere anche eleganti è un altro dei pregiudizi chemette a tacere. Quella di, insomma, è stata a lungo una parabola di rivalsa, rivendicazioni di parità e buon esempio. Poi, il maestro è iniziato a essere al centro di polemiche e contestazioni. Il pubblico non le perdona l’essere politicamente schierata, soprattutto dalla parte verso cui è schierata lei.in Francia e Italia Tutto è cominciato a ...