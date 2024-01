Beatrice Luzzi asfalta Paolo Masella dopo il GF | ecco che ha detto VIDEO

(Di martedì 9 gennaio 2024)è tornata carica a pallettoni nella casa del Grande Fratello. Subitola messa in onda della puntata dell’8 gennaio, infatti, la regina di cuori è tornata dai suoi cari Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi con cui si è sfogata in merito ad alcune cose accadute durante la puntata. Nel suo mirino ci è finito soprattutto. Lo sfogo dicontroil GF Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello sono stati toccati svariati argomenti, e c’è stata una discussione tra Sergio D’Ottavi e. Quest’ultimo ha accusato il nuovo arrivato di aver deriso Federico Massaro in un modo piuttosto scorretto e pesante. Sergio, ...

Letizia Petris , anche per via della dolorosa dipartita di suo padre, sarebbe dovuta essere la concorrente più empatica nei confronti di, ed invece "Non la sopporto" Letizia "accoglie"e ci fa vergognare La concorrente del Grande Fratello, in più d'una occasione, ha dimostrato scarsa sensibilità e assenza di ...Il reality ha fatto ritorno dopo la pausa natalizia, con tutta una serie di sorprese, a partire dal ritorno dicome concorrente, dopo il grave lutto. Grande Fratello: nessun eliminato ...Il sondaggio web di Forum Free Grande Fratello, a cui alle 9 di oggi 9 gennaio hanno partecipato 1030 utenti, vede in testa Beatrice Luzzi che si conferma per l'ennesima volta come una delle ...Ieri è tornato il Grande Fratello in tv e a sorpresa c'è stato anche il rientro di Beatrice Luzzi. L'attrice aveva lasciato il loft di Cinecittà lo scorso 3 gennaio dopo aver saputo dagli autori della ...