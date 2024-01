Bayern Monaco | Kimmich verso l’addio | lo vogliono tre big inglesi

Il Milan sarebbe in pole position per Radu Dragusin del Genoa. Sul difensore romeno sarebbe però piomba to il Bayern Monaco (pianetamilan)

Priorità rinforzare la difesa per il Bayern Monaco : non solo pazzie per Ronald Araujo, obiettivo anche Nordi Mukiele del Psg. Trattativa difficile (itasportpress)

Il capitano e portiere del Bayern Monaco , Manuel Neuer , ha dato il via libera per il trasferimento: Dier ora può arrivare in Germania (itasportpress)

Per Kimmich, infatti, ilchiede una somma non minore di 60 milioni di euro, una follia per un calciatore in scadenza a giugno 2025. Dunque i citizens stanno monitorando la situazione, ...Senza dimenticare l'imminenta percentuale del 20% sulla plusvalenza che farà il Genoa con il difensore romeno Radu Dragusin (nelle scorse ore l'interessamento del Milan, ma il rilancio-...Agosto 1965,il primo derby di Monaco di Baviera della storia. Il Bayern l'anno prima era in Regionalliga. In Nazionale, Brunnenmeier fece 3 partite da capitano, poi nel 1966 arrivò lui, Kaiser Franz..Per Kimmich, infatti, il Bayern Monaco chiede una somma non minore di 60 milioni di euro, una follia per un calciatore in scadenza a giugno 2025. Dunque i citizens stanno monitorando la situazione, ...