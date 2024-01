Bayern Monaco | il 19 gennaio all’Allianz Arena una cerimonia commemorativa per Franz Beckenbauer

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si terrà in data 19alle ore 15.00 una grandeperda parte del. Il club bavarese in un annuncio ufficiale “invita amici e compagni dello sport, della cultura e della politica nazionale e internazionale, nonché tutti i tifosi e l’intera famiglia del calcio in generale, a salutare l’indimenticabile ‘Kaiser’ in un ambiente speciale ed emozionante”, recita una nota. “Al centro della celebrazione c’è il ricordo di, che ha commosso e ispirato gli appassionati di calcio di tutto il mondo, ben oltre il campo di gioco. L’Fcha ricevuto lettere di cordoglio da tutti gli angoli del mondo. ...

Lo stadio delonora il compianto Franz Beckenbauer. Le parole "Danke Franz" ("Grazie, Franz", ndr) sono proiettate in omaggio alla leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer sull'Allianz Arena, ...Del quale il giovane Franz, nato tra le macerie didi Baviera nel 1945, è stato un interprete sublime e algido, prima centrocampista e poi libero, leader dentro e fuori dal campo nel, ...Torna in campo l'EA7 Emporio Armani Milano in EuroLeague con il 20esimo turno della stagione regolare 2023/24. La squadra di coach Ettore Messina affronterà al Mediolanum Forum ...Colpo di scena nella trattativa tra Tottenham e Genoa per Radu Dragusin, un inserimento del Bayern Monaco rischia di far saltare l'affare.