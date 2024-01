Basket | Tortona perde in Turchia con il Galatasaray ed è eliminata dalla Champions League

(Di martedì 9 gennaio 2024) Finisce l’avventura nellaballdella Bertram. La squadra piemontese è stata sconfitta anche in gara-2 dal, che così chiude la serie sul 2-0 e si qualifica per gli ottavi di finale. Ad Istanbul finisce per 95-89 per i padroni di casa, che hanno preso il largo fin dal primo quarto e resistendo poi alla rimonta disperata dei piemontesi nell’ultima frazione. I rimpianti persono tutti per gara-1, persa in una maniera incredibile in casa con il gioco da tre punti allo scadere di McCormack. Ancora una volta il grande protagonista per ilè stato protagonista Klemen Prepelic, che ha concluso con una doppia doppia da 23 punti e 12 assist. Importanti anche i 15 punti di Sadik Emir Kabaca e i 14 di Dee Bost. A ...

