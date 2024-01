Basket | Petrucci | “Mi ricandido alla presidenza della FIP Malagò al CONI merita la conferma”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Giovanninon lascia, anzi: l’attuale presidenteFederazione Italiana Pcanestro ha fatto capire di volersi infatti ricandidareguidaFIP. In un’intervistaGazzetta dello Sport,ha detto: “Ho una malattia: mi diverto a prendere insulti social quando mi. Perciò lo rifarò. Il mio mandato scade nel 2025. Arriverò al 2029: troppo vecchio? I limiti di un mandato dovrebbe stabilirli solo l’Onnipotente, non gli umani“. Poi ha continuato affermando: “Si discute in politica se estendere i mandati dei Governatori regionali, non capisco perché non dovrebbe estendersi quello del presidente della, è un dirigente ...

Parker c'è andato giù pesante dopo l'allontanamento del Poz, tanto da finire per scatenare la reazione stizzita e anche un po'... Il PalaCosta si veste a festa per il primo appuntamento del Ravenna nel 2024. L'occasione è ghiotta visto che va in scena il derby tra l'OraSì e la ... 1/1), Pastore 3 (0/2, 1/3),... I dati buoni snocciolati da LBA sull'aumento del pubblico nei palazzetti della serie A a fine girone di andata del campionato 2023-24, come si riferisce in altro articolo, sono una buona ...