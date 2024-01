Basket | Olimpia Milano obbligata a vincere contro l’Alba Berlino per continuare a risalire la classifica

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria di Trento con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia e l’ritorna nuovamente in campo per il ventesimo turno di Eurolega. Un vero e proprio tour de force per la squadra di Ettore Messina, che ospiterà domani serain quella che è la quarta partita nel giro di una settimana. Una sfidai tedeschi assolutamente fondamentale per l’, che poi sarà nuovamente impegnata due giorni dopo sempre al Forumla Stella Rossa. Un doppio impegno che pervale tantissimo. L’entrambe le sfide casalinghe pera credere nella risalita in ...