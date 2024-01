Basket | Nba | Boston senza Tatum ko in trasferta contro i Pacers

(Di martedì 9 gennaio 2024) Indianapolis, 9 gen. -(Adnkronos) - ICeltics (28-8), la squadra con il miglior record dell'intera Nba, vanno ko inper 133-131 sul campo degli Indiana(21-15). Gli ospiti sonoJayson, a riposo per un problema alla caviglia sinistra, i padroni di casa perdono Tyrese Haliburton nel 2° quarto per uno stiramento alla coscia a sinistra e a decidere la sfida tra Indiana esono i liberi finali di Benedict Mathurin, migliore dei suoi con 26 punti uscendo dalla panchina. Agli ospiti non basta un super Jaylen Brown, perché il fallo commesso da Kristaps Porzingis a 0.5 secondi dalla fine sulla tripla di Mathurin li condanna alla sconfitta.il peso dell'attacco biancoverde pesa sulle spalle di Brown, che ...

... che ha portato in dono a Kim[4] un pallone daautografato dal campione Michael Jordan, del ...- a - dennis - rodman - la - smodata - passione - dei - dittatori - nordcoreani - drogati - di -/...Sono sei le partite valide per la regular season2023/2024 andate in scena nella notte italiana e non sono mancate le sorprese. Sono infatti arrivate due sconfitte inaspettate per le prime della classe a Est: i Boston Celtics hanno ceduto il ...Gli Indiana Pacers hanno battuto i Boston Celtics (133-131) ma hanno perso per infortunio Tyrese Haliburton poco prima della fine del secondo quarto.. Sotto di 11 punti verso la metà del gioco i Pacer ...Decisivo Bennedict Mathurin, autore di 26 punti con 5 triple e i due liberi decisivi per il 133-131 finale: il canadese ha 29 ventelli dalla panchina in carriera, il massimo in NBA dalla scorsa ...