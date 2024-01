Barcellona a tifosi | ' in Arabia evitate sostegno a Lgbtq+'

Parola apparse sul sito delper aggiornate iblaugrana sulle norme di comportamento da tenere nel caso si rechino in Arabia Saudita per sostenere la squadra di Xavi impegnata nella ...... la seconda per iche hanno la fidelity card e l'ultima per chi non la possiede. Il comunicato della società: 'La vendita dei biglietti per la partita Napoli vssi articola in tre ..."Si raccomanda rispetto e cautela nei comportamenti pubblici e nelle manifestazioni di affetto. Un comportamento indecente, compreso qualsiasi atto di natura sessuale, potrebbe avere conseguenze legal ...SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di Giovedì 11 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Napoli – Barcellona, che si ...