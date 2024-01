Barbara D’urso sgancia la bomba | “Brindo ma non vi dico a cosa” Novità in vista

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 gennaio 2024)al momento non rimpiange troppo i pomeriggi trascorsi in studio al lavoro. Aspettando il ritorno in tv, che secondo molti arriverà prestissimo, fa la nonna quasi a tempo pieno. Sui social la presentatrice condivide foto tenerissime con la nipotina Matilde e nel frattempo è tornata a dedicarsi al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo di successo, in giro per l’Italia. L’addio a Mediaset è stato difficile, soprattutto per i vari retroscena che, sicuramente, non sono venuti tutti fuori, ma Cologno Monzese era casa sua da più di 15 anni e Pomeriggio 5 era la “creatura televisiva” a cui teneva di più. Ieri sera, tuttavia, il brindisi post spettacolo aveva qualin più. Maè successo? Leggi anche:, dagli inizi ad oggi: i momenti top ...