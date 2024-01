Bankitalia | report sugli under 35 | preferiscono le carte di pagamento agli investimenti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 90 per cento degli35 in Italia possiede almeno una carta di, che sia di debito, credito, o prepagata. Lo rileva un’indagine della Banca d’Italia sull’alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei giovani. Ilha rilevato gli strumenti die quelli per la gestione corrente sono diffusi mentre è modesta la partecipazione ai mercati finanziari. Nel detto: tre intervistati su quattro detengono un conto corrente, due terzi hannodi debito, due terzi hannoprepagate. Solo il 14 per cento ha sottoscritto, almeno una volta, azioni o obbligazioni. Tra gli occupati, la percentuale di coloro che hanno aderito a fondi pensione è pari al 20 per cento; un dato scende tra le donne e tra i meno istruiti. Lo ...