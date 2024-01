Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) - Tema della: Nuove strategie per l'impiego di neutrofili nei tumori solidi - OSAKA, Giappone, 9 gennaio 2024/PRNewswire/OnoCo., Ltd. (Osaka, Giappone) ha comunicato di aver instaurato una nuova collaborazione conX (Heidelberg, Germania) sulle immunoterapie oncologiche e invita iinteressati a questodia proporsi tramiteX. Per conoscere i dettagli, si prega di consultare il seguente comunicato stampaX e le linee guida della domanda per ildi: Comunicato stampa diX in data 19 dicembre 2023:X Institute e Onoavviano una nuova ...