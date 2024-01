Banche | Sileoni Fabi | ' con Messina nessuna strategia | solo reciproco rispetto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Con il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo, in questi anni ho costruito un rapporto die concreto, anche se non sono mancati talvolta momenti di incomprensione. Con lui mi incontrai, in un momento di tranquillità, all'interno dell'occhio del ciclone, pochi secondi dopo che la sua banca aveva preso le distanze da Abi. In tre minuti, dico tre minuti, condividemmo un principio elementare: gli stipendi sono fermi da troppo tempo e la rivendicazione di 435 euro medi dei sindacati rappresentava, anche per lui, la cifra giusta per recuperare un potere d'acquisto delle retribuzioni, logorate da inflazione e incertezze economiche varie. E aggiunse: 'Se in Abi, non si dovesse raggiungere un'intesa, io comunque ai miei dipendenti erogherò l'importo da voi richiesto'. Tutto qui, nient'altro, ...