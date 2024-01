Banca d’Italia | “Il 5% delle famiglie possiede il 46% della ricchezza”

Lavoro a tempo indeterminato alla Banca d’Italia , per 15 laureati con formazione giuridica. Le informazioni generali per partecipare. La Banca ... (informazioneoggi)

Reddito di cittadinanza - è caos anche sui numeri : Calderone nega la stretta stimata dalla Banca d’Italia

Una vera e propria guerra dei numeri. Non solo con le opposizioni, ma anche con chi – come la Banca d’Italia – mette in fila qualche numero sugli ex ... (lanotiziagiornale)