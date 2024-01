Balotelli vuole lasciare la Turchia per tornare in Italia

...Galliani aveva un budget quasi illimitato portando a casa giocatori del calibro di Mario... Il clubanche aspettare di vedere come evolverà il ricorso presentato dal Papu Gomez avverso ...Due colpi nel 2013 che, alla lunga, per diversi motivi non pagano:dal City al Milan per ... bene OKAKA alla Samp, male HERNANES all'Inter ed ESSIEN nel Milan, mentre ciun anno perché ...Mario Balotelli può lasciare il club turco dell`Adana Demirspor in questo mercato di gennaio. L`attaccante italiano classe 1990 ex Inter, Milan, Monza e Brescia.In un diretta su Twitch Mario Balotelli ha risposto alla confidenza del fratello Enock sulla sua presunta fede calcistica. Ospite fisso di Vox to Box, trasmissione condotta da Damiano Er Faina sul ...