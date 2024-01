Balotelli | che attacco al Var dopo Inter - Verona | ' Basta | ha rotto il c !'

Continua a tenere banco l'episodio della gomitata di Bastoni in occasione del golha permesso all'Inter di vincere contro il Verona. Dopo le accuse di Sogliano, per il direttore ... Anche...Napoli in crisi: come guarire dal mal di golha la soluzione. Negli anni SuperMario ha più volte dichiaratoavrebbe voluto indossare la maglia del Napoli . E torna a proporsi per ...Continua a tenere banco l'episodio della gomitata di Bastoni in occasione del gol che ha permesso all'Inter di vincere contro ... un procedimento da parte della Procura federale. Anche Balotelli si è ...A Tv Play, Balotelli ha sottolineato con forza: "Se faccio una cosa del genere, l'arbitro mi espelle già prima che la palla esca dal campo. Non avrebbe bisogno neanche di guardare il Var. Per me è un ...