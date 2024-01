Balocco si difende sul caso Chiara Ferragni | «Noi turbati | iniziativa fraintesa Pronti a collaborare con la procura»

(Di martedì 9 gennaio 2024) «Siamo fortemente dispiaciuti che l’sia statada molti: collaboreremo con le autorità – in cui riponiamo piena fiducia – certi che emergerà la nostra assoluta buona fede, e continueremo a impegnarci a creare prodotti di qualità da offrire ai consumatori in Italia e nel mondo, anche per tutelare chi è legato all’azienda, a partire dalle famiglie di chi lavora con noi». Questa la nota dellaspa in relazione all’indagine per truffa aggravata delladi Milano che ha coinvoltoe l’ad dell’azienda dolciaria, Alessandra. «Le recenti vicende ci hanno profondamente turbato, anche pensando ai valori che ci guidano e all’etica che ci ha sempre contraddistinto. Da oltre un anno, e soprattutto nelle ultime settimane, sono ...

Questa la nota dellaspa in relazione all'indagine per t ruffa aggravata della Procura di Milano che ha coinvolto Chiara Ferragni e l'ad dell'azienda dolciaria, Alessandra. "Le ...... certi che emergerà la nostra assoluta buona fede ", si legge nel comunicato diramato dadopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Alessandra, amministratore ...volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il pandoro Balocco 'Pink Christmas' il rimborso delle maggiori somme pagate».MILANO – Una “azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato ...