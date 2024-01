Ballarini sul Napoli | “Mazzocchi e Samardzic non bastano”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’editoriale di Valentinasoffermandosi anche sulFoto: goal.comProsegue la sessione invernale di calciomercato e già arrivano alcuni commenti ecco infatti, la giornalista Valentinache nel suo editoriale, andato in onda su Sportitalia ha parlato di mercato e si è soffermata anche sulevidenziando anche alcune problematiche che non mancano. Sulla programmazione “Dov’è la programmazione? Si parla tanto della forza delle idee quando non ci sono i soldi, il problema è che stanno mancando anche quelle, tranne alcune eccezioni. Su Teun Koopmeiners Prendete Teun Koopmeiners, diventato tra i più forti centrocampisti in circolazione. Ok il grande lavoro dell’Atalanta, ma è possibile che nessun’altro si sia accorto dell’ex capitano dell’Az? E’ tutto inspiegabile. A Roma ...