Bagni | «Ai giocatori del Napoli manca la cattiveria Kvara non ha più la sfrontatezza che aveva al suo arrivo»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Salvatore, uno dei calciatori del primo scudetto del, soffre di fronte al disastro della sua ex squadra in campionato e critica lanza di spirito che istanno avendo. L’intervista al “Corriere del Mezzogiorno“., cosa sta succedendo al? «La squadra è come se non scendesse in campo. Non è che gioca male, è proprio avulsa dal contesto. E poi quando le cose non vanno bene idovrebbero essere arrabbiati: non vedo tutta quella, quell’agonismo che ti deve portare a cambiare le cose. Si accetta supinamente lo svantaggio e tutte le difficoltà, non c’è la forza per ribaltare l’inerzia della gara, ma non può essere cambiato tutto in così poco tempo» Molte sconfitte sono maturate contro avversarie ...