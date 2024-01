Avverte un malore a bordo del bus Air | salvata dall’autista

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoundi un bus di linea, la prontezza di riflessi ed il sangue freddo del conducente evita il peggio. Protagonista della storia a lieto fine è Dario Nappa, giovane autista di Air Campania che, ieri mattina, era in servizio lungo la tratta Napoli-Avellino. Giunto all’autostazione di via Fariello ad Avellino, il conducente, come è prassi, si è assicurato che tutti i viaggatori avessero lasciato il proprio posto e recuperato i bagagli. Proprio in quel momento si è reso conto che una donna, che aveva visto salire aa Napoli, era rimasta seduta, senza muoversi. Il giovane l’ha raggiunta per sincerarsi delle sue condizioni e si è reso conto che la signora presentava sintomi di un malessere diffuso. Nappa ha immediatamente allertato il 118 e, tra i passeggeri ...