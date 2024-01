Avellino | violenze sessuali su moglie anche davanti a figli | allontanato 34enne

(Di martedì 9 gennaio 2024) commenta I carabinieri di Grottaminarda ()hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei ...

...()hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un 34enne, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei figli minori e disessuali ...... ingiurie, minacce e aggressioni fisiche poste in essere anche alla presenza dei figli minori della coppia nonchésessuali reiterate, con approcci avvenuti anche alla presenza dei figli. La ...I carabinieri di Grottaminarda (Avellino)hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un 34enne, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza dei figli ...«Si riapre la speranza di poter chiudere il cerchio sul caso della scomparsa di Mimì Manzo». A scriverlo nel giorno del terzo anniversario dalla scomparsa del 72enne di ...