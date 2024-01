AVANTI POPOLO | NUNZIA DE GIROLAMO NON MOLLA E RIPARTE DAL PANDORO GATE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 9 gennaio 2024) Torna “”, il people show condotto daDe. La puntata in onda martedì 9 gennaio alle 21.20 su Rai3 si aprirà con un’intervista a Matteo Renzi per commentare l’attuale scenario politico in Italia. Dalle prossime Europee ai casi Pozzolo e Verdini al centro delle cronache delle ultime settimane, il dibattito sulla politica proseguirà con Simona Bonafè (PD), il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il giornalista Maurizio Mannoni. Si parlerà quindi del “”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni. Ospiti dello spazio: Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi, l’influencer Ellen Ellis e, in collegamento da Milano, il direttore editoriale del Giornale Vittorio ...