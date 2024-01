Auto sfonda il cancello della Casa Bianca | un arresto

In questo periodo di festività in cui Roma ospita tanti turisti l’attenzione delle forze dell’ordine è alta, per scongiurare che eventuali ... (ilcorrieredellacitta)

Senago , perde il controllo e sfonda il muro con l’auto , si schianta contro la cinta di un’officina e rimane incastrata. Fortunatamente non è in ... (ilnotiziario)

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Gioia del Colle, i Vigili del Fuoco di Putignano, i soccorritori del 118 con un'medica e gli operatori Anas per il ripristino ...Un'è finita nel lago d Como. L'è caduta in acqua dopo aver sfondato il parapetto. Stamani, dopo una notte di ricerche, sono stati recuperati i corpi di una donna di 45 anni, Tiziana Tozzo di Cantù, in provincia di Como, e di ...Una persona è stata arrestata dopo essere finita al volante della sua vettura contro uno dei cancelli della Casa Bianca . Lo comunica il Secret Service senza ...Su questo fronte Bergamo ha raggiunto un risultato: il superamento di quota mille. Al 30 settembre scorso infatti erano presenti in provincia 1.075 le colonnine di ricarica (a ciascuna postazione ...