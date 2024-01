Austria | cabinovia si schianta nel Tirolo | 4 feriti gravi

Sono almeno quattro i feriti gravi a seguito di un incidente alla'Acherkogel' nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst, in Tirolo (). Questa mattina una cabina con quattro persone a bordo è precipitata e, secondo un portavoce, sono tutte ...Dramma in montagna. Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente alla'Acherkogel' nel comprensorio sciistico Hochoetz , zona di Imst in Tirolo in. Questa mattina una cabina con quattro persone a bordo è precipitata e, secondo un portavoce, sono tutte ...Una cabinovia si è schiantata al suolo nel Tirolo austriaco, nella località sciistica Hochoetz. Le quattro persone che erano bordo sarebbero rimaste gravemente ferite. Lo riporta Bild. L’incidente non ...Questa mattina una cabinovia si è schiantata nel comprensorio sciistico di Hochoetz, Tirolo, in Austria. Secondo le prime informazioni della ...