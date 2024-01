Austria | cabinovia precipitata in Tirolo | incidente causato da albero caduto sul cavo portante | 4 feriti gravi

(Di martedì 9 gennaio 2024) Quattro persone hanno riportatoferite a seguito dell'di unaavvenuto in, oggi, martedì 9 gennaio, intorno alle 10.20. L'evento ha coinvolto l'impianto di Acherkogelbahn, situato nel comprensorio sciistico di Hochoetz, a circa trenta chilometri a ovest di In

Pauroso incidente questa mattina in Austria , nel comprensorio sciistico di Hochoetz in Tirolo . Una cabinovia si è staccata dall’impianto e si è ... (open.online)

Questa mattina unasi è schiantata nel comprensorio sciistico di Hochoetz, Tirolo, in. Secondo le prime informazioni della polizia, tutti e quattro gli occupanti dellasono rimasti gravemente ...Almeno 4 feriti gravi Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito allo schianto di unain Tirolo, in. Secondo le informazioni precedenti, un albero caduto è ...Secondo le informazioni diffuse finora, un albero crollato sulla fune della cabinovia Acherkogelbahn ha causato la caduta della cabina. Per il momento non si sa nulla sull'identità dei feriti gravi.Drammatico incidente verificatosi nella giornata odierna nella località sciistica austriaca di Hochoetz, nella valle tirolese Ötztal, dove lo schianto di una cabinovia dell’ Acherkogelbahn ha ...