Australian Open | Puppo | “Sinner può patire due avversari Scettico su Berrettini | Musetti non sarà mai continuo”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 14 al 28 gennaio prenderanno il via gli2024 euno Slam molto atteso perché si rinnoverà il confronto generazionale tra il “despota” Novak Djokovic, capace di imporsi in ben 10 circostanze a Melbourne, e la nuova generazione di tennisti guidata da Carlos Alcaraz e da Jannik. Per questo non manca la curiosità. Nel corso dell’ultima puntata di Sport&Go2U, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Alessandro Aita e da Giandomenico Tiseo, Dario(Eurosport) ha fatto alcune valutazioni interessanti circa i temi d’attualità. Si è partiti dall’infortunio occorso a Rafael Nadal. L’asso iberico, tornato a calcare i campi a quasi un anno di distanza a Brisbane (Australia), è stato costretto a fermarsi nuovamente per un ...