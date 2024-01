Australian Open | Puppo | “Sinner può patire due avversari Lo vedo dietro Djokovic nella griglia di partenza”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 14 al 28 gennaio prenderanno il via gli2024 e sarà uno Slam molto atteso perché si rinnoverà il confronto generazionale tra il “despota” Novak, capace di imporsi in ben 10 circostanze a Melbourne, e la nuova generazione di tennisti guidata da Carlos Alcaraz e da Jannik. Per questo non manca la curiosità. Nel corso dell’ultima puntata di Sport&Go2U, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Alessandro Aita e da Giandomenico Tiseo, Dario(Eurosport) ha fatto alcune valutazioni interessanti circa i temi d’attualità. Si è partiti dall’infortunio occorso a Rafael Nadal. L’asso iberico, tornato a calcare i campi a quasi un anno di distanza a Brisbane (Australia), è stato costretto a fermarsi nuovamente per un ...