Attore della serie tv “Fauda” ferito gravemente nei combattimenti a Gaza

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il cantautore eisraeliano Idan Amedi, noto a livello internazionale per la sua interpretazione nellatv, è statomentre combatteva come riservista nella Striscia di. L’uomo, 35 anni, sposato, padre di due figli, è stato trasportato allo Sheba Medical Center di Ramat Gan, vicino Tel Aviv, dove è stato operato d’urgenza. Stando alle informazioni che arrivano dai media israeliani, non è in pericolo di vita. Nella, che in Italia è disponibile su Netflix, Amedi interpreta proprio il ruolo di un soldato dell’esercito dello Stato ebraico: Sagi Tzur, questo il nome del suo personaggio, opera in un’unità d’élite dell’Idf nelle aree palestinesiCisgiordania e nella Striscia di ...

