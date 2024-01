ATP Adelaide | Sonego troverà un avversario che ha battuto anche Sinner in passato Ma i precedenti sono favorevoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lorenzoprosegue nella propria avventura nell’ATP di. Vittoria sofferta sul cemento outdoor australiano del piemontese, contro il tedesco Yannick Hanfmann. Una partita risoltasi al tie-break del terzo set in cui Sonny ha messo in mostra le sue qualità di grande lottatore. E ora quale sarà il prossimo rivale negli ottavi di finale? L’sarà lo statunitense Sebastian Korda (testa di serie n.3), che l’annosi spinse alla Finale in questo torneo, perdendo al termine di un match molto tirato contro Novak Djokovic. Un tennista dotato di un gioco sublime, specie dal lato del rovescio, che fu in grado nel 2023 di battere Jannikproprio in questo evento e spingersi, come detto, all’ultimo atto. Una partita quella contro l’altoatesino in cui quest’ultimo fu condizionato da ...

