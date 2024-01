ATP Adelaide | si sblocca Lorenzo Sonego! Hanfmann sconfitto al tie-break del terzo set!

(Di martedì 9 gennaio 2024)Sonego porta a casa il primo match del suo 2024 superando il primo turno del torneo ATP 250 di2024. Il torinese supera per 7-5 2-6 7-6(9) il tedesco Yannick, dopo aver annullato due match point nel corso del tie-delset. Decisamente più complicato il suo prossimo avversario, che risponde al nome dell’americano Sebastian Korda. Intanto, però, queste due ore e quasi 53 minuti riescono a dare al numero 46 del mondo una prima spinta positiva. Primo set che inizia subito con le scintille, dal momento che tanto Sonego quantohanno una pallanel turno di servizio dell’avversario. Poi più nulla per lungo tempo, nonostante i due cerchino di scardinarsi a vicenda da fondo. Importante per il tedesco il complicato game che lo ...

