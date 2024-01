Atp Adelaide | Arnaldi e Sonego al secondo turno

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – Matteoe Lorenzoaldell’Atp 250 di, ultimo evento di preparazione in vista degli Australian Open, in programma fino a sabato 13 gennaio., n. 41 del ranking, ha battuto all’esordio lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n. 77, 6-4 6-3 il punteggio finale nella loro prima sfida in carriera in meno di novanta minuti di gioco. Lorenzo, dopo una battaglia di 3 ore, ha invece eliminato il tedesco Yannick Hanfmann, n. 49 al mondo, con il punteggio di 7-5, 2-6, 7-6(9). Algiocherà contro lo statunitense Sebastian Korda, n. 3 del seeding. L'articolo proviene da Italia Sera.

