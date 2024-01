Atletica | Iapichino al debutto stagionale | test sui 60 metri per preparare il salto in lungo

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Larissadebutterà ufficialmente nel 2024 nella giornata di domenica 14 gennaio. Come l’anno scorso, la classe 2002 ha scelto di disputare i 60al PalaIndoor di Ancona per iniziare ala stagione delin, che propone i Mondiali Indoor, gli Europei a Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. Nella specialità di riferimento, dove è stata argento agli ultimi Europei e finalista ai Mondiali di Budapest, farà il suo esordio il prossimo 4 febbraio all’Istaf Indoor di Dusseldorf. La figlia di Fiona May, che torna a indossare la maglia dell’Firenze Marathon dopo l’uscita dalle Fiamme Gialle, riparte dal crono di 7.47 dello scorso anno, un tempo che domenica pomeriggio può puntare a migliorare. Dopo il blitz nei 60, rimarrà per una ...