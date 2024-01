Asus ROG Phone 8 | ufficiale il nuovo gaming phone

Leggi su tuttotek

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha annunciato la nuovissima serie ROG8, segnando l’inizio di un viaggio rivoluzionario che ridefinirà l’eccellenza delsu mobile Nel più grande aggiornamento della sua storia, il ROG8 si è evoluto da smartda gioco purosangue a dispositivo premium futuristico e rivoluzionario, con un design più sottile, leggero e con bordi ottimizzati, modifiche sostanziali che lo rendono uno smartpremium perfetto non solo per i giocatori. Pensato per essere un concentrato di potenza a tutto tondo e soddisfare anche gli utenti più esigenti come gamer, streamer, creatori di contenuti, si distingue per funzioni esclusive per ilcombinate con funzionalità avanzate basate su ...