Asus ROG annuncia un nuovo mini PC per il gaming

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –hato unPC al CES 2024 di Las Vegas: il ROG NUCPC arriva dopo che Intel ha rivelato che smetterà di produrre sistemi NUC first party, affidandosi piuttosto a società terze. NUC sta per Next Unit of Compute e si riferisce a una linea di PC