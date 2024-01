Asus dichiara guerra a Apple Vision Pro con i suoi occhiali AR

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –ha svelato al CES di quest'anno una gamma di schermi innovativi, tra cui un dispositivo indossabile per il viso. Questo dispositivo, chiamato AirM1, consiste in un paio diche incorporano un display che proietta i contenuti di un dispositivo connesso, come un telefono o un computer. Glisono dotati

Gli annunci di Asus per il CES 2024 includono un nuovo Zenbook Duo trasformato in un convertibile con due schermi OLED e il monitor OLED pieghevole ZenScreen Fold OLED.Tutte le novità sugli aggiornamenti annunciati da Asus in occasione del CES 2024 per le serie di portatili Vivobook, Zenbook, TUF Gaming e ExpertBook.