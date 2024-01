Ascolti tv lunedì 8 gennaio | La storia | Grande Fratello | Aquaman | Farwest

(Di martedì 9 gennaio 2024)tv2024: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2024? Su Rai 1 è andata in onda La. Su Rai 2 Moonfall. Su Rai 3. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5. Su Italia 1. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2024, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e ...

...vivo nell'interesse del pubblico "e si mantiene molto forte il" mentre per quanto riguarda la messa in onda del sabato sera le cose non sono andate così bene dal punto di vista deglie ...Secondo i dati riportati nell'articolo di8 gennaio solo il Tg La7 cresce mentre 'Rai e Mediaset soffrono parecchio, soprattutto l'emittente di Stato, che perde - e tanto - sia in termini di ...